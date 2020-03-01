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Galatasaray'dan anlamlı karar! Bu akşam statta...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
GALATASARAY'DAN ANLAMLI KARAR! BU AKŞAM STATTA...

Bu akşam evinde 'ni konuk edecek stadını Türk bayraklarıyla donattı.Öte yandan Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında şehitlerimizi anmak için tezahürat yapmama kararı aldı.

, 'de 24. hafta maçında evinde 'ni konuk edecek.

Sarı-Kırmızılı takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Stadyumu, Türk bayraklarıyla donatıldı.Öte yandan Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği maçının ilk 3 dakikasında şehitlerimizi anmak için tezahürat yapmama kararı aldı.

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