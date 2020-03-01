01 Mart 2020, Pazar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
İŞTE ZTK'DA YARI FİNAL İLK MAÇLARININ HAKEMLERİ!

'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem yönetecek

'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmada ise Alper Ulusoy görev alacak.

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