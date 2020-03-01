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Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 0 Maç sonucu

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Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
GALATASARAY: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında 'ni ağırlayan , rakibini Donk ve Falcao'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkarırken şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.

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