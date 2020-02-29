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Son dakika: İsmail Kartal istifa etti

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Giriş Tarihi: 29.02.2020
SÜPER LİG'DE BİR HOCA DAHA İSTİFA ETTİ

Son dakika haberleri... Trabzonspor karşısında 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Detaylar gelecek...

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