Borussia Dortmund - Freiburg (1-0) - Maç özeti izle
Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund sahasında Freiburg'u ağırladı. Zorlu karşılaşma teknik direktörlüğünü Lucien Favre'nin yaptığı Dortmund'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü Jadon Sancho'dan geldi. Bu sonuçla Dortmund puanını 48'e çıkardı. Karşılaşmanın özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta 81 bin taraftarın önünde oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Jadon Sancho attı.
HAALAND 63'TE OYUNA GİRDİ
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 48'e yükseltti ve lider Bayern Münih'i 4 puan geriden takibini sürdürdü. Freiburg ise 33 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.
Dortmund'da Türk asıllı Emre Can, maça ilk 11'de başladı. Hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde olan Erling Haaland, 63. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. Norveçli oyuncu 9. maçta ikinci kez Dortmund formasıyla bir maçı gol atamadan noktaladı.
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