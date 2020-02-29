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Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
ANTALYASPOR: 2 - FENERBAHÇE: 2 MAÇ SONUCU

'in 24.haftasında , deplasmanına konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - derbilerindeki 20 yıllık yenilmezlik serisi Galatasaray'ın 3-1 galibiyetiyle sona eren Fenerbahçe, moralsiz gittiği 'dan da istediğini alamadı. Fenerbahçe Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Amilton ve Hakan'ın gollerine engel olamayınca karşılaşma 2-1'e geldi. Son saniyelerde Zajc'ın golüyle Kanarya Antalya'da bir puanı aldı.

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