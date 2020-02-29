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Konya-Kasımpaşa karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

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Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
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'in 24. haftasındaki , ’yı konu etti. Zorlu geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. İttifak Holding Konyaspor, puanını 22’ye çıkartırken Kasımpaşa ise puanını 20’ye yükseltti.

Golsüz sone eren karşılaşmanın ardından , puanını 22'ye çıkartırken, ligde oynadığı 6. karşılaşmada da galip gelemedi. Yeşil beyazlı ekip en son 18. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek 3 puan almıştı.

Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek son veren ise puanını 20'ye çıkardı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.

39. dakikada Skubic'in sağ kanattan getirdiği topu altıpas üzerinden topuğuyla Mak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci topu uzaklaştırdı.

75. dakikada 'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü.

84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK 11'LER VE OYUNCU DEĞİŞİMLERİ

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Mak (Dk. 65 Bajic), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Hurtado)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, , Quaresma (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam, Koita (Dk. 59 Ndongala)

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