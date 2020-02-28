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Son dakika: Beşiktaş Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle geçti!

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Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
KARTAL ALANYA'DA KAPTANI İLE UÇTU!

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında , deplasmanda Aytemiz  karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarısını geride kapattığı maçta Burak Yılmaz'ın ikinci devrede attığı gollerle üç puana ulaşmayı başardı.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, N'sakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Lens, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 37 Junior Fernandes (Aytemiz Aylanyaspor), Dk. 70, 87 Burak Yılmaz

Sarı kart: Dk. 42 Siopis (Aytemiz )

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

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