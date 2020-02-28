Son dakika: Beşiktaş Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle geçti!
Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarısını geride kapattığı maçta Burak Yılmaz'ın ikinci devrede attığı gollerle üç puana ulaşmayı başardı.
AYTEMİZ ALANYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 2
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, N'sakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Lens, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz
Goller: Dk. 37 Junior Fernandes (Aytemiz Aylanyaspor), Dk. 70, 87 Burak Yılmaz
Sarı kart: Dk. 42 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.
24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.
37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.
39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Ayrıntılar geliyor...
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