Antalyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybederek şampiyonluk umutlarını zora sokmuştu. Sarı lacivertliler Antalya deplasmanında kazanarak derbinin yaralarını sarmak istiyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Veysel, Kudriashov, Ndinga, Büyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic..
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriç.
İLK MAÇI ANTALYASPOR KAZANMIŞTI
Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.
MAÇTAN NOTLAR
*Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı.
*Antalyaspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), lig tarihinde rakibi önünde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde.
*Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yaşadı (altı maç).
*Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Ersun Yanal yönetiminde bugüne kadar beş maçlık galibiyet hasreti yaşamadı (toplam 76 maç).
*Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan takım Fenerbahçe (11 puan). Antalyaspor ise şu ana kadar skor avantajı yakaladığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmadı (6G 3B).
*2019/20 Süper Lig sezonunda iç saha maçlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor (22; Kasımpaşa ile birlikte).
*Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).
*Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da birer gol katkısı yaptı (5 gol & 1 asist).
*Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe aleyhine çalınan dört penaltının üçüne Jailson sebebiyet verdi.
*Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor deplasmanında çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (5G 3B) ve takımları toplam 21 gol kaydetti.
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