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Manisaspor profesyonel liglere veda etti

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Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
SÜPER LİG'DE FIRTINALAR ESTİRİYORDU! AMATÖRE DÜŞTÜ

Bir dönemler 'ın çalıştırdığı, , ve gibi yıldız isimlerin formasını giydiği Manisaspor profesyonel liglere veda etti. 3. Lig 1. Grup'un 26. hafta mücadelesinde sahasında 'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala 'e düştü.

, 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Semih Ergün'ün (2) ve İbrahim Can Köse'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Manisaspor, 'e düştü.

Müsabakada, taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, maç bitimi ile tribün önüne gelen futbolcular taraftarları alkışladı.

Kenti 6 sezon 'de temsil eden Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle puan silme cezaları almıştı.

Bir dönemler 'ın çalıştırdığı, , ve gibi yıldız isimlerin formasını giydiği Manisaspor profyonel liglere veda etti.

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