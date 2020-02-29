Manisaspor profesyonel liglere veda etti
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
Bir dönemler Ersun Yanal'ın çalıştırdığı, Arda Turan, Selçuk İnan ve Caner Erkin gibi yıldız isimlerin formasını giydiği Manisaspor profesyonel liglere veda etti. TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. hafta mücadelesinde sahasında Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.Şile Yıldızspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Semih Ergün'ün (2) ve İbrahim Can Köse'nin golleriyle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
Müsabakada, taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, maç bitimi ile tribün önüne gelen futbolcular taraftarları alkışladı.
Kenti 6 sezon Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle puan silme cezaları almıştı.
Bir dönemler Ersun Yanal'ın çalıştırdığı, Arda Turan, Selçuk İnan ve Caner Erkin gibi yıldız isimlerin formasını giydiği Manisaspor profyonel liglere veda etti.
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