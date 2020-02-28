İrfan Can Kahveci'den önemli açıklama: Ülkemizi bir nebze sevindirmek güzel
Medipol Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'den Sporting Lizbon galibiyeti sonrası önemli açıklamalar geldi. Kahveci "Şehit haberleri aldık, Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzücü, ülkemizi bir nebze sevindirmek güzel" dedi.
İdlib'teki şehitlerimize rahmet dileyen İrfan Can, "Şehit haberleri aldık, Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzücü, ülkemizi bir nebze sevindirmek güzel" dedi.
Maçı değerlendiren milli oyuncu, "Çok istekli başladık, takım olarak çok inandık ve iyi oynadık. 4-1, ilk maçı 3-1 kaybettikten sonra kolay değil, inşallah diğer turları da geçmeyi başarırız" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen İrfan Can, "Kim atarsa atsın, önemli olan kazanmamız. Bugün Aleksic, Edin ön plana çıktı, çok iyi oynadılar, çok iyi goller attılar. Aleksic frikik ustası. İnşallah ilerleyen turlarda da galip geliriz her maçta, gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın itirazına ret
- Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor
- Medipol Başakşehir bir üst tura çıktı
- Sergen Yalçın'dan önemli karar! İşte Beşiktaş'ın 11'i
- Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu Ali Koç'u topa tuttu
- UEFA'dan önemli karar! Maç ertelendi
- UEFA'daki bu akşam oynanacak maç ertelendi
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- 4 büyüklerden Mehmetçik'e mesaj
- Ersun Yanal'a 1 maç men cezası
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!