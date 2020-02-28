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İrfan Can Kahveci'den önemli açıklama: Ülkemizi bir nebze sevindirmek güzel

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Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
KAHVECİ: ÜLKEMİZİ BİR NEBZE SEVİNDİRMEK GÜZEL

Medipol Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu Kahveci'den Sporting Lizbon galibiyeti sonrası önemli açıklamalar geldi. Kahveci "Şehit haberleri aldık, Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzücü, ülkemizi bir nebze sevindirmek güzel" dedi.

'teki şehitlerimize rahmet dileyen , "Şehit haberleri aldık, Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzücü, ülkemizi bir nebze sevindirmek güzel" dedi.

Maçı değerlendiren milli oyuncu, "Çok istekli başladık, takım olarak çok inandık ve iyi oynadık. 4-1, ilk maçı 3-1 kaybettikten sonra kolay değil, inşallah diğer turları da geçmeyi başarırız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen İrfan Can, "Kim atarsa atsın, önemli olan kazanmamız. Bugün , Edin ön plana çıktı, çok iyi oynadılar, çok iyi goller attılar. Aleksic frikik ustası. İnşallah ilerleyen turlarda da galip geliriz her maçta, gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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