Fatih Terim şampiyonluk için o haftayı işaret etti

Ligin ikinci yarısına seri galibiyetler ve Kadıköy'de 21 yıl sonra 3 puanla tanışan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim bu sezon çekişmeli giden şampiyonluk yarışı için önemli bir öngörüde bulundu.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra devirerek şampiyonluk yarışı için önemli bir adım atmıştı. Gözünü Gençlerbirliği'ne diken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'den şampiyonluk öngörüsü geldi.

Fenerbahçe derbisinin kazanılmasından sonra Galatasaray'da futbolcuların şampiyonluğa olan inançları zirveye çıkmış durumda... Zirveye geçen sezondan çok daha çabuk yaklaştıklarını iddia eden futbolcular, bu sezon şampiyonluğun geçen sezondan çok daha kolay geleceğine inanıyorlar. Ancak şampiyonluğun kolay olmadığını ve bundan sonra da tek yumruk olarak hareket etmeleri gerektiğini birbirlerine anlatıyorlar.



FALCAO'YU HIRS BASTI

Fenerbahçe maçında formasına kavuşan ve gollü bir başlangıç yapan Falcao, G.Birliği karşısında da Terim'in silahı olacak.



TERİM'DEN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ''30. haftayı lider geçen şampiyonluğa ulaşır'' öngörüsünde bulundu.