Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen ve seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekiminde Medipol Başakşehir, Kopenhag ile eşleşti.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

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Basel- Salzburg/Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi...

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 16 kurasına katılım hakkı kazanan son takım, fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.