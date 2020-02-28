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Ahmet Nur Çebi'nin cezası onandı

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Giriş Tarihi: 28.02.2020
TAHKİM AHMET NUR ÇEBİ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Başkanı hakkında alınan son kararı açıkladı. Kurul, Çebi'ye verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının onandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Kulübü Başkanı 'ye verdiği 15 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

'den yapılan açıklamada, kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı belirtildi.

Açıklamada Beşiktaş Kulübüne, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı verilen 100 bin lira para cezasının da oy birliği ile onandığı bildirildi.

Öte yandan müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tarafından 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verilen Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak'ın cezasına ilişkin itirazın da reddedildiği kaydedildi.

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