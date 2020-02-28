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Son dakika: Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 28.02.2020
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında , deplasmanda Aytemiz  ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında , Aytemiz deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi takımın 39, siyah-beyazlıların ise 37 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda tam 6 isim sarı kart ceza sınırında. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bu maçta sarı kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak

BEŞİKTAŞ'TAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

'nin kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" büyük beğeni topladı.

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