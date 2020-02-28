Son dakika: Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi takımın 39, siyah-beyazlıların ise 37 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda tam 6 isim sarı kart ceza sınırında. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bu maçta sarı kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak
BEŞİKTAŞ'TAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" büyük beğeni topladı.
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