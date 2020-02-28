Fenerbahçe gelecek sezon için Borussia Dortmund’u model alacak
Sezon içinde inişli çıkışlı grafikler çizerek, şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de, şimdiden gelecek sezonun planlamaları yapılamaya başlandı. İşte sarı lacivertli takımın gelecek sene için düşündüğü o model...
Fenerbahçe'de gelecek sezon Alman ekolü etkili olacak. Borussia Dortmund'u iflastan kurtarıp, zirveye çıkaran sistem 2020-21'de Kanarya'da hayat bulacak.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından zirveyle arasında puan farkı açılan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 2020- 21'de Alman ekolünün etkili olması bekleniyor. Kanarya; iflasın eşiğinden dönen, kısıtlı bütçelerle mücadele eden ve gençlere yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın en iyileri arasına giren Borussia Dortmund'u modelini kulübe uyarlayacak. Takımın başına ismi sır gibi saklanan Alman bir hocayı getirmeyi planlayan Fenerbahçe, futbolcu kazandıra bu sistemle yoluna devam edecek.
BORUSSIA DORTMUND NELER YAŞAMIŞTI?
Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, Alman Ligi'nde Bayern Münih ile her yıl şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, 2005 yılında iflasın eşiğinden dönmüştü. Futbolcularına olan borçları ödemek için ezeli rakibi Bayern Münih'ten 2 milyon euro borç alan Dortmund, sistemli ve uzun vadeli bir çalışmayla Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Kendi liginde şampiyonluklar yaşayan Alman ekibi, önemli isimleri genç yaşta kadrosuna kattı, sattığı oyunculardan da kulübe büyük gelir sağladı.
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