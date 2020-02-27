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UEFA'dan önemli karar! RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

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Giriş Tarihi: 27.02.2020
UEFA'DAN ÖNEMLİ KARAR! MAÇ ERTELENDİ

'nde bu akşam oynanması planlanan RB Salzburg - maçı fırtınadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Son 32 Turu rövanşında RB Salzburg ile , bugün TSİ 23.00'te 'da karşı karşıya gelecekti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi. Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti.
'da oynanan ilk maçı Eintracht Frankfurt 4-1'lik skorla kazanmıştı.

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