Süper Lig'de şampiyonu kaleciler belirleyecek
Süper Lig'de 4 büyükler arasındaki şampiyonluk yarışında en güçlü olan takım hangisi? sorusu yanıt buldu. Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirveden biraz uzak kalmasının en büyük nedeni, kalelerinde gördükleri gol sayısı. İki takımın da gol yollarında sorun yaşamamasına rağmen, her maç neredeyse gol yemesi şampiyonluğu zora soktu. Trabzonspor ve Galatasaray'ın ise Uğurcan Çakır ve Muslera performansı, takımlarına büyük avantaj sağladı.
Süper Lig'in en çekişmeli sezonlarından biri yaşanırken Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve yarışının gerisinde kaldı. İki takımda gol konusunda çok sıkıntı yaşamasa da kalesini korumakta güçlük çekti. Galatasaray'da Muslera, Trabzonspor'da ise Uğurcan Çakır takımlarına zirve yolunda büyük katkı sağladılar.
OPTA istatistiklerine göre bu sezon kalesine 77 isabetli şut gelen Fenerbahçe, 29 gol yedi ve kendi kalesine gelen gol hariç %36,4 oran ile performansı en düşük ikinci takım oldu. Beşiktaş ise 89 isabetli şutta 30 gol yedi ve kendi kalesine gol hariç %32,6'lık performans gösterdi. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon bizimle olmayacak dediği Loris Karius, zaten eleştirilen odağındaki isimlerden biri.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR EN BAŞARILI TAKIMLAR
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın kalesine 88 isabetli şut gelmesine rağmen %20,5 oranı ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor'un kalesine 102 isabetli şut gelmesine rağmen 23 gol yedi ve %22,5 oran yakaladı. Milli takım kalecisi Mert Günok'un formasını giydiği Başakşehir %24,7 oran ile 3.sırada ve zirvedeki takımlardan Sivasspor ise %25 oran ile 4.sırada yer aldı. Adeta kalecilerin başarısı takımların sıralamadaki yerini de belli etmiş oldu.
KALESİNE GELEN ŞUTLARIN GOL OLMA ORANI LİSTESİ (2019-2020 SÜPER LİG)
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