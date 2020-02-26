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Süper Lig'de şampiyonu kaleciler belirleyecek

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONU KALECİLER BELİRLEYECEK

'de 4 büyükler arasındaki şampiyonluk yarışında en güçlü olan takım hangisi? sorusu yanıt buldu. Bu sezon ve 'ın zirveden biraz uzak kalmasının en büyük nedeni, kalelerinde gördükleri gol sayısı. İki takımın da gol yollarında sorun yaşamamasına rağmen, her maç neredeyse gol yemesi şampiyonluğu zora soktu. ve 'ın ise Uğurcan Çakır ve Muslera performansı, takımlarına büyük avantaj sağladı.

'in en çekişmeli sezonlarından biri yaşanırken ve zirve yarışının gerisinde kaldı. İki takımda gol konusunda çok sıkıntı yaşamasa da kalesini korumakta güçlük çekti. 'da Muslera, 'da ise Uğurcan Çakır takımlarına zirve yolunda büyük katkı sağladılar.

OPTA istatistiklerine göre bu sezon kalesine 77 isabetli şut gelen Fenerbahçe, 29 gol yedi ve kendi kalesine gelen gol hariç %36,4 oran ile performansı en düşük ikinci takım oldu. Beşiktaş ise 89 isabetli şutta 30 gol yedi ve kendi kalesine gol hariç %32,6'lık performans gösterdi. 'ın gelecek sezon bizimle olmayacak dediği Loris Karius, zaten eleştirilen odağındaki isimlerden biri.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR EN BAŞARILI TAKIMLAR
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın kalesine 88 isabetli şut gelmesine rağmen %20,5 oranı ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor'un kalesine 102 isabetli şut gelmesine rağmen 23 gol yedi ve %22,5 oran yakaladı. Milli takım kalecisi 'un formasını giydiği %24,7 oran ile 3.sırada ve zirvedeki takımlardan ise %25 oran ile 4.sırada yer aldı. Adeta kalecilerin başarısı takımların sıralamadaki yerini de belli etmiş oldu.

KALESİNE GELEN ŞUTLARIN GOL OLMA ORANI LİSTESİ (2019-2020 SÜPER LİG)

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