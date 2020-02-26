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Galatasaray'da Lemina düz koşulara başladı

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
GALATASARAY'A GÜZEL HABER! KOŞULARA BAŞLADI

, 'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Lemina, koşulara başladı.

Sarı-kırmızılıların Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım hâlinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan, 'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı. Antrenman öncesi, Younes Belhanda ve 'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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