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Maria Sharapova'dan flaş karar!

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
MARİA SHARAPOVA'DAN FLAŞ KARAR!

Son dakika haberi...Rus tenisçi , 32 yaşında kariyerine son verdiğini açıkladı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi , tenisi bıraktığını açıkladı.

2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa olaşan Maris Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.

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