Maria Sharapova'dan flaş karar!
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi...Rus tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında kariyerine son verdiğini açıkladı.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı.
2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa olaşan Maris Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.
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