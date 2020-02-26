26 Şubat 2020, Çarşamba
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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
SÜPER LİG'DE 24. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 'in 24. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. İşte 24.haftanın programı ve hakemleri.

'in 24. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük


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