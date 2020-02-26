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Beşiktaş'ta kimler gidecek? Yönetimin planları hazır

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
BEŞİKTAŞ'TA KİMLER GİDECEK? YÖNETİMİN PLANLARI HAZIR

'ta tüm planlar önümüzdeki sezon için yapılıyor. Mali ve sportif planlamaya başlayan siyah beyazlı yönetim, teknik heyetle bir araya gelerek takımda kalacak-gidecek oyuncuları belirledi.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlaması belli oldu. yönetimi, önümüzdeki sezonun mali ve sportif planlamasını yapmaya bugünden başladı. Teknik direktör ile fikir alışverişinde bulunan Beşiktaş yönetimi; bir yandan yeni bir yapılanmanın temellerini atmaya çalışırken, diğer yandan da federasyonun önümüzdeki sezon için belirlediği harcama limitlerinin içerisinde kalma ya çalışıyor.

36-37 MİLYON EURO BARAJINA DÜŞÜYOR
Yapılan hesaplara göre Beşiktaş, sözleşmesi biten ve kiralık durumda olan bütün oyuncularla yollarını ayırırsa takımın toplam maliyeti 36-37 milyon euro barajına düşüyor. Bu rakamın da belirlenen harcama limitinin %15 üzerinde olmasından dolayı, hem limiti aşmamak, hem de yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Euro 2020'de piyasalarını güçlendirebilecek olan Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile birlikte, kontratı yüksek olan , ve gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Adı geçen oyuncuları satarak 13 milyon euro gibi bir maaş yükünden kurtulmayı planlayan yönetim, satmayı planladığı oyuncuların yerine 500 - 600 bin euro barajında yıllık ücret ödeyeceği uygun maliyetli oyunculara yönelecek.

BURAK'A YENİ ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi, kaptan Burak Yılmaz'a indirimli bir sözleşme teklifi yapacak. Tecrübeli oyuncu bu teklife sıcak yaklaşmazsa olası bir transfer teklifinde elden çıkarılacak.

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