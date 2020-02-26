Beşiktaş'ta kimler gidecek? Yönetimin planları hazır
Beşiktaş'ta tüm planlar önümüzdeki sezon için yapılıyor. Mali ve sportif planlamaya başlayan siyah beyazlı yönetim, teknik heyetle bir araya gelerek takımda kalacak-gidecek oyuncuları belirledi.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlaması belli oldu. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki sezonun mali ve sportif planlamasını yapmaya bugünden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile fikir alışverişinde bulunan Beşiktaş yönetimi; bir yandan yeni bir yapılanmanın temellerini atmaya çalışırken, diğer yandan da federasyonun önümüzdeki sezon için belirlediği harcama limitlerinin içerisinde kalma ya çalışıyor.
36-37 MİLYON EURO BARAJINA DÜŞÜYOR
Yapılan hesaplara göre Beşiktaş, sözleşmesi biten ve kiralık durumda olan bütün oyuncularla yollarını ayırırsa takımın toplam maliyeti 36-37 milyon euro barajına düşüyor. Bu rakamın da belirlenen harcama limitinin %15 üzerinde olmasından dolayı, hem limiti aşmamak, hem de transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Euro 2020'de piyasalarını güçlendirebilecek olan Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile birlikte, kontratı yüksek olan Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Adı geçen oyuncuları satarak 13 milyon euro gibi bir maaş yükünden kurtulmayı planlayan yönetim, satmayı planladığı oyuncuların yerine 500 - 600 bin euro barajında yıllık ücret ödeyeceği uygun maliyetli oyunculara yönelecek.
BURAK'A YENİ ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi, kaptan Burak Yılmaz'a indirimli bir sözleşme teklifi yapacak. Tecrübeli oyuncu bu teklife sıcak yaklaşmazsa olası bir transfer teklifinde elden çıkarılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İngilizler derbide Ozan Tufan'ı beğenmedi!
- Olimpiyatlar tehlikede
- Sörloth Messi'yi geçti Ronaldo'nun peşinde
- "Ersun Yanal istifa edecek" denildi ve...
- İşte derbi sonrası PFDK'ya yapılan sevkler
- Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu
- Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor
- Başarısızlıkta tarih yazdı! Ali Koç'a camiadan tepki yağıyor...
- Sörloth'tan Real Madrid cevabı
- Koca Yusuf'tan sonra ikinci başarılı tahliye!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm full izle
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
- Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?
- Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
- SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi?
- Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?