Şampiyonlar Ligi'nde Lyon Juventus'u, Manchester City de Real Madrid'i yendi
Şampiyonlar Ligi Son 16 Tur ilk maçlarında Real Madrid ile Manchester City, Lyon ile de Juventus karşı karşıya geldi. Fransız ekibi Lyon evinde Juventus'u yenerek sürpriz yaparken, bir diğer sürprize de İngiliz devi imza attı. Mücadelenin bitimine 12 dakika kala 1-0 geride olan Manchester City, Real Madrid'i Gabriel Jesus ve Kevin De Bruyne'ün golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Tur ilk maçları 2. gecesinde Real Madrid Manchester City'yi, Lyon da Juventus'u ağırladı.
LYON TEK GOLLE RONALDO'YU YIKTI
Maça kontrollü başlayan Lyon, 31. dakikada Aouar'un asistinde golü bulan Tousart ile öne geçti. Juventus karşısında üstünlüğü elen alan Fransa temsilcisi, taraftarının da desteğiyle ayakta kalmayı başardı.
Juventus ataklarını başarıyla savuşturan Fransız ekibi Lyon, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçını 1-0 kazandı.
BİR SÜRPRİZ DE CİTY'DEN
İngiliz devi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan Real Madrid'e konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikası adeta gol düellosuna sahne oldu.
İspanyol devi Real Madrid, 60. dakikada Isco ile öne geçti. İkinci gol için fırsat kollayan Real Madrid, İngiliz devinin dirilişiyle şoke oldu. Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne'ün asistiyle 78. dakikada skoru eşitledi.
Skorun eşitlenmesiyle Real Madrid kalesine ataklarını sıklaştıran Manchester City penaltı kazandı.
83. dakikada topun başına geçen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne takımını 2-1 öne geçirdi.
Mücadele Manchester City'nin üstünlüğü ile sona ererken, 86. dakikada kırmızı kart gören Sergio Ramos cezalı duruma düştü.
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