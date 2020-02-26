İngilizler derbide Ozan Tufan'ı beğenmedi!

Fenerbahçe'nin bu sezon sonu yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü Ozan Tufan, sınıfta kaldı. Galatasaray derbisinde Tufan'ı izlemeye gelen İngiliz ekibi genç oyuncuyu beğenmedi.

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ozan Tufan'ı Galatasaray derbisinde izlemeye gelen İngiliz ekibi Crystal Palace scoutlarının, genç futbolcu hakkında olumsuz bir rapor tuttukları ortaya çıktı.

Ozan Tufan derbideki performansıyla sınıfta kaldı... Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.

İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 23 maçta, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.