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İngilizler derbide Ozan Tufan'ı beğenmedi!

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
İNGİLİZLER DERBİDE OZAN TUFAN'I BEĞENMEDİ!

'nin bu sezon sonu yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü , sınıfta kaldı. derbisinde Tufan'ı izlemeye gelen İngiliz ekibi genç oyuncuyu beğenmedi.

forması giyen milli oyuncu derbisinde izlemeye gelen İngiliz ekibi scoutlarının, genç futbolcu hakkında olumsuz bir rapor tuttukları ortaya çıktı.

Ozan Tufan derbideki performansıyla sınıfta kaldı... Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.

İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 23 maçta, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

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