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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'nin rekoruna ortak oldu!

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Giriş Tarihi: 25.02.2020
LİVERPOOL REKORU EGALE ETTİ!

'in 27. haftasında , 2-1 geriye düştüğü maçını 3-2 kazandı. Liverpool bu skorla 'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

'in 27. haftasında , 2-1 geriye düştüğü maçını 3-2 kazandı.

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde West Ham United'ı ağırladı.

Liverpool, Wijnaldum'un 9, Salah'ın 68 ve Mane'nin 81. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

West Ham United'ın gollerini ise 12. dakikada Diop ve 54. dakikada Fornals kaydetti.

LIVERPOOL REKORA ORTAK OLDU
Peş peşe 18. galibiyetine imza atan Liverpool, 'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.

Puanını 79'a, ligdeki yenilmezlik serisini ise 44 karşılaşmaya çıkaran Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu.

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