İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'nin rekoruna ortak oldu!
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazandı. Liverpool bu skorla Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazandı.
Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde West Ham United'ı ağırladı.
Liverpool, Wijnaldum'un 9, Salah'ın 68 ve Mane'nin 81. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
West Ham United'ın gollerini ise 12. dakikada Diop ve 54. dakikada Fornals kaydetti.
LIVERPOOL REKORA ORTAK OLDU
Peş peşe 18. galibiyetine imza atan Liverpool, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.
Puanını 79'a, ligdeki yenilmezlik serisini ise 44 karşılaşmaya çıkaran Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- 15 yaşındaki Gauff en iyiler arasına girdi
- 12 Dev Adam deplasmanda kayıp!
- Koronavirüs İtalya'yı vurdu! Milli takım geri döndü!
- Milyoner'de yanıltan Türkiye sorusu!
- Başkan Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması
- Kasımpaşa evinde rahat kazandı
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş gelişme!
- Futbol dünyasını yasa boğan ölüm! Maç esnasında...
- Galatasaray'dan güldüren Ozan Tufan'lı paylaşım!
- Başakşehir liderliğe yükseldi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?