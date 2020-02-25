25 Şubat 2020, Salı
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"Ersun Yanal istifa edecek" iddialarının ardından dikkat çeken detay

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Giriş Tarihi: 25.02.2020
ERSUN YANAL İSTİFA EDECEK DENİLDİ VE...

Son haftalarda zirve yarışında ağır yaralar alan Fenerbahçe, 21 yıl sonra evinde Galatasaray'a da kaybetmesiyle gündeme oturdu. Sarı lacivertlilerin tecrübeli hocası 'ın istifa edeceği iddiaları arından antrenmandaki detay dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe evinde son olarak 1999'da 2-1 kaybettiği Galatasaray'a Pazar günü bir kez daha yenildi. 21 yıl sonra gelen mağlubiyetin ardından 'ın istifa edeceği iddia edilmişti.

Ersun Yanal'ın bugün yapılan Antalyaspor antrenmanındaki görüntüsü Fenerbahçe taraftarını şaşkına çevirdi.

KANARYA TAKTİK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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