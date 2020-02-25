Son dakika: Galatasaray'dan çok sert Fenerbahçe açıklaması! Yasal işlem başlatıldı
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı olaylar yaşandığı kaydedildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Galatasaray Kulübü, olayların takipçisi olunduğu ve yasal işlemlerin başlatıldığı söylemlerinin yer aldığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.
Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;
-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,
-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,
-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,
-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,
-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,
-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.
Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı olaylar yaşandığı kaydedilirken, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.
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