Manchester United - Watford (3-0) - maç özeti izle
Giriş Tarihi: 25.02.2020
İngiltere Premier Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Manchester United, 27. haftada düşme hattındaki Watford'u konuk etti. Kırmızı Şeytanlar rakibini Bruno Fernandes (pen.), Anthony Martial ve Mason Greenwood'un golleriyle 3-0 mağlup edip puanını 41'e yükselterek 5. sıraya tırmandı.
İngiltere Premier Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Manchester United, 27. haftada düşme hattındaki Watford'u konuk etti. Kırmızı Şeytanlar rakibini Bruno Fernandes (pen.), Anthony Martial ve Mason Greenwood'un golleriyle 3-0 mağlup edip puanını 41'e yükselterek 5. sıraya tırmandı.
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