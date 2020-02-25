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Manchester United - Watford (3-0) - maç özeti izle

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Giriş Tarihi: 25.02.2020
MANCHESTER UNİTED SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ!

'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , 27. haftada düşme hattındaki Watford'u konuk etti. rakibini (pen.), ve 'un golleriyle 3-0 mağlup edip puanını 41'e yükselterek 5. sıraya tırmandı.

'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , 27. haftada düşme hattındaki Watford'u konuk etti. rakibini (pen.), ve 'un golleriyle 3-0 mağlup edip puanını 41'e yükselterek 5. sıraya tırmandı.

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