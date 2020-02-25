Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya şampiyonu oldu
Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak, özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde bugün başlayan ve 27 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonda piste çıkan Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.
Milli sporculardan kadınlarda Sevim Demircan 400 metrede, Edanur Akın ise üç adım atlamada dünya üçüncüsü olarak bronz madalyayı boynuna takarken, 1500 metrede de Muhsine Gezer beşincilik elde etti.
Erkekler 400 metrede Alper Kılınç beşinci, 1500 metrede ise Oğuz Türker altıncı ve Emrah Öztürk sekizinci oldu.
BİROL AYDIN: "PENTATLONDA İLK ALTIN MADALYAYI KAZANDIRDI"
Milli sporcuların derecelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÖSSF Başkanı Birol Aydın, ''Özel sporcumuz Fatma Damla Altın, soyadı gibi altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Fatma Damla Altın, özel sporcular pentatlon dalında ülkemize ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Kendisi ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Aydın, yaptıkları yatırımın karşılığını almaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Federasyon olarak, göreve geldiğimiz 2012 yılından bu yana paralimpik branşlar için yaptığımız yatırımların meyvesini aldığımız için şükrediyoruz. Antrenörlerimize, sporcularımıza inandık ve sonunda madalyaları toplamaya başladık. Avrupa ve dünyanın en genç atletizm takımına sahibiz, gelecek özel sporcularımızın olacak, bize bu destekleri sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz."
FATMA DAMLA ALTIN: "ALTIN MADALYAMI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUM"
Dünya şampiyonluğuna ulaşan Fatma Damla Altın ise "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Federasyon Başkanı Birol Aydın bize tüm imkanları sağladı, antrenörüm Aytunç Göz ise her zaman yanımızda oldu ve bizi mükemmel şekilde hazırladı. Çok mutluyum, altın madalyamı ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimiz ile şehitlerimize armağan ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
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