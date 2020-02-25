Galatasaray'dan kritik Fenerbahçe hamlesi! Suç duyurusunda bulunacak

Tarihi olaylara neden olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray kulübü Kadıköy'de açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Tarihi olaylara neden olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray kulübü Kadıköy'de açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.