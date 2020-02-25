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Galatasaray'dan kritik Fenerbahçe hamlesi! Suç duyurusunda bulunacak

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Giriş Tarihi: 25.02.2020
GALATASARAY'DAN KRİTİK FENERBAHÇE HAMLESİ!

Tarihi olaylara neden olan - derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray kulübü 'de açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Tarihi olaylara neden olan - derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray kulübü 'de açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

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