Galatasaray'dan kritik Fenerbahçe hamlesi! Suç duyurusunda bulunacak
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Tarihi olaylara neden olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray kulübü Kadıköy'de açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Tarihi olaylara neden olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray kulübü Kadıköy'de açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.
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