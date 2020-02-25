Arsenal - Everton (3-2) - Maç Özeti - Premier League maç özetleri

Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal sahasında Everton'ı konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Arsenal'in gollerini Edward Nketiah ve Aubameyang (2) kaydederken, Everton'ın golleri ise Lewin ve Richarlison'dan geldi. Topçular bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı, Everton ise 36 puanda kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal sahasında Everton'ı konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Arsenal'in gollerini Edward Nketiah ve Aubameyang (2) kaydederken, Everton'ın golleri ise Lewin ve Richarlison'dan geldi. Topçular bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı, Everton ise 36 puanda kaldı.