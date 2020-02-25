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Arsenal - Everton (3-2) - Maç Özeti - Premier League maç özetleri

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Giriş Tarihi: 25.02.2020
PREMİER LEAGUE'DE NEFES KESEN MAÇ!

'in 27. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Arsenal'in gollerini ve Aubameyang (2) kaydederken, Everton'ın golleri ise Lewin ve Richarlison'dan geldi. Topçular bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı, Everton ise 36 puanda kaldı.

'in 27. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Arsenal'in gollerini ve Aubameyang (2) kaydederken, Everton'ın golleri ise Lewin ve Richarlison'dan geldi. Topçular bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı, Everton ise 36 puanda kaldı.

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