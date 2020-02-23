Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI ANLATIM)

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor maçının canlı anlatımı için A Haber'i takip edebilirsiniz. Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen iki ekip de alt sıralar ile puan farkını açmak istiyor. İşte Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor maçının canlı anlatımı...

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 23. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Yeni Malatyaspor kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Bir maç eksiğiyle geride kalan 21 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, N'Dinga, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin

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