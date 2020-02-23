Gençlerbirliği Ankaragücü'nü 1-0 yendi
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü başkentte karşı karşıya geldi. Ev sahibi Gençlerbirliği 74. dakikad Giovanni Sio'nun kafa golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Süper Lig'de 23. hafta maçında Gençlerbirliği derbi maçta Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki takımı galibiyete götüren golü Giovanni Sio kaydetti. Bu sonuçla Ankaragücü'nün dört maçlık yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada İlhan Parlak'ın kafa pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.
18. dakikada Candeias'ın ceza sahasında yerden pasında topla buluşan Sessegnon'nun vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich filelerle buluşmasını son anda önledi.
24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde buluşan Lukasik'in vuruşunda Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.
45+1. dakikada Michalak'ın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşu Nordfeldt yumrukla uzaklaştırdı.
İlk yarı golsüz sona erdi
53.dakikada Gerson Rodrigues ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi
69. dakikada Gençlerbirliği sol kanattan geldi. Ceza sahasına yapıaln ortaya Stancu dokundu ama top az farkla auta gitti
74. dakikada sol kanattan gelen ortaya çok iyi bir kafa vuruşu yapan Giovanni Sio köşeden golü attı. 0-1
76.dakikada orta alanda faul yapan Giovanni Sio hakemden sarı kart gördü.
Maçı Gençlerbirliği 1-0 galip bitirdi.
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