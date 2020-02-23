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Schalke 04 - RB Leipzig (0-5) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 23.02.2020
SCHALKE 04 - RB LEİPZİG 0-5 - MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga 23. hafta mücadelesinde RB deplasmanda konuğu olduğu 'yi 5-0'lık farklı skorla mağlup etti. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

VELTINS Arena'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada konuk ekip RB 'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sabitzer, 61. dakikada Timo Werner, 67'de Halstenberg, 80'de Angelino ve 89'da Forsberg kaydetti.

Bu sonucun ardından, RB Leipzig 48 puana ulaşarak 49 puanla lider 'i takibini sürdürürken, 6. sıradaki ise 36 puanda kaldı.

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