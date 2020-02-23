Schalke 04 - RB Leipzig (0-5) - Maç Özeti
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Almanya Bundesliga 23. hafta mücadelesinde RB Leipzig deplasmanda konuğu olduğu Schalke'yi 5-0'lık farklı skorla mağlup etti. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
VELTINS Arena'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada konuk ekip RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sabitzer, 61. dakikada Timo Werner, 67'de Halstenberg, 80'de Angelino ve 89'da Forsberg kaydetti.
Bu sonucun ardından, RB Leipzig 48 puana ulaşarak 49 puanla lider Bayern Münih'i takibini sürdürürken, 6. sıradaki Schalke ise 36 puanda kaldı.
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