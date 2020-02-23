Leicester City - Manchester City (0-1) - Maç Özeti
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Agüero'nun penaltı kaçırdığı maçta Leicester City'yi deplasmanda oyuna sonradan giren Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın geniş özeti ahaber.com.tr'de...
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta, Manchester City'den Sergio Agüero 62. dakikada penaltı kaçırdı.
77. dakikada Agüero'nun yerine oyuna giren Gabriel Jesus ise 3 dakika sonra takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City 57 puanla 2. sırada, Leicester City ise 50 puanla 3. sırada yer aldı. Lider Liverpool ise bir maç eksik olarak 76 puanla zirvede. Klopp'un öğrencileri Pazartesi günü West Ham'ı sahasında konuk edecek.
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