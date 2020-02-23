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Leicester City - Manchester City (0-1) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 23.02.2020
LEİCESTER CİTY - MANCHESTER CİTY 0-1 - MAÇ ÖZETİ

'de , Agüero'nun penaltı kaçırdığı maçta 'yi deplasmanda oyuna sonradan giren 'un golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın geniş özeti ahaber.com.tr'de...

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta, Manchester City'den Sergio Agüero 62. dakikada penaltı kaçırdı.

77. dakikada Agüero'nun yerine oyuna giren ise 3 dakika sonra takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City 57 puanla 2. sırada, Leicester City ise 50 puanla 3. sırada yer aldı. Lider ise bir maç eksik olarak 76 puanla zirvede. Klopp'un öğrencileri Pazartesi günü West Ham'ı sahasında konuk edecek.

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