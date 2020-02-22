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Son dakika: Mario Lemina derbide oynayacak mı?

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Giriş Tarihi: 22.02.2020
LEMİNA DERBİDE OYNAYACAK MI? AÇIKLADI...

Son dakika haberine göre; 'in 23. haftasının en önemli maçlarından biri olan - derbisi öncesi sarı kırmızılıların yıldız isminden taraftarı üzen paylaşım geldi.

'in 23. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak 'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabonlu oyuncu 'nın ise derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumuna açıklık getirdi.

Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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