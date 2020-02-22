Son dakika: Mario Lemina derbide oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 23. haftasının en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılıların yıldız isminden taraftarı üzen paylaşım geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabonlu oyuncu Mario Lemina'nın ise derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumuna açıklık getirdi.
Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
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