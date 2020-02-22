Göztepe - Gaziantep FK CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi iki takım da ligde nispeten rahat konumdalar. Hem İzmir hem de Gaziantep ekibi bu hafta kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode

GÖZTEPE'DE 4 EKSİK

İzmir ekibinde Gazintep FK karşılaşması öncesinde 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu, kırmızı-siyahlılar karşısında forma giyemeyen isimler.

HERKES GOLCÜ

Oynadığı 21 maçta toplam 28 gol kaydeden İzmir ekibinde attığı 6 golle Serdar Gürler zirvede bulunuyor. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Halil Akbunar'ın 5 golle katkı sağladığı sarı-kırmızılı ekipte, Alpaslan Öztürk, Andre Castro ve Soner Aydoğdu 3'er kez ağları havalandırdı.

11. RANDEVU

İki takım bu maçla beraber 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçta iki taraf da 3'er galibiyet alırken 4 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Göztepe rakip ağlara 13 gol atarken, Gaziantep FK 12 golle karşılık verdi. İki takım İzmir'de ise 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 1 kez kazanırken, konuk ekip Gaziantep FK 2 kez galip geldi. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda iki takım da 5 kez fileleri sarstı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Göztepe'nin şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği iki rakibinden biri Gaziantep FK (Denizlispor ile birlikte).

*Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Gaziantep FK, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı (3G 3B).

*Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, bu sezon evinde üç maçlık bir seri yakalayamadı.

*Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dış saha maçlarında topa en az sahip olan takım Gaziantep FK (%38.7).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Beşiktaş'ın (15) ardından en fazla duran top golü bulan takım Gaziantep FK (14). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde gören ekip (%52; 12/23).

*Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 14 golün dokuzuna doğrudan katkı sağlayan Serdar Gürler (5 gol & 4 asist), bu katkıların sadece ikisini iç sahada yapabildi (2 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Gaziantep FK stoperi Papy Djilobodji (4 gol), bu gollerin üçünü kafa vuruşuyla kaydetti.

*Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Olarenwaju Kayode (8 gol & 6 asist), son beş maçta sadece bir asist yapabildi.

*Göztepe forması giyen Andre Castro, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (3).

*Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu üç maçta mağlubiyet almadı (1G 2B)