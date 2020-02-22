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Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'dan özel açıklamalar

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Giriş Tarihi: 22.02.2020
CHELSEA TEKNİK DİREKTÖRÜ FRANK LAMPARD'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

'de derbisinde Tottenham'ı 2-1 mağlup eden 'nin teknik patronu karşılaşmayı değerlendirdi.

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