Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'dan özel açıklamalar
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Premier Lig'de Londra derbisinde Tottenham'ı 2-1 mağlup eden Chelsea'nin teknik patronu Frank Lampard karşılaşmayı değerlendirdi.
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