Galatasaray'ın Genel Kurul İptali davası hakkında karar verildi
Galatasaray'da tartışmaların eşiğinde alınan 'Genel Kurulun İptali' davası için yeni karar verildi. Genel Kurulun İptali davası ileri bir tarihe ertelendi.
Galatasaray'da tartışmaların eşiğinde alınan 'Genel Kurulun İptali' davası için yeni karar verildi. Genel Kurulun İptali davası ileri bir tarihe ertelendi.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.
14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen, 2019 yılının mart ayında idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme eğer tedbirleri kaldırsaydı, Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecekti.
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