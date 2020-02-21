21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Necmi Perekli: "Sörloth üst düzey bir golcü"

SPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020
SÖRLOTH ÜST DÜZEY BİR GOLCÜ

Trabzonspor ile gol krallığı yaşayan Necmi Perekli, Norveçli golcü Alexander hakkında konuştu. Perekli, 21 Süper Lig maçında 17 gol atan Sörloth için "üst düzey forvet" dedi.

Süper Lig'de 21 maçta 17 gol ve 5 asistle sezona şimdiden damgasını vuran Alexander , Trabzonspor'un efsane golcüsü Necmi Perekli'nin de övgüsünü aldı.

PEREKLİ'DEN SÖRLOTH'A ÖVGÜ

Norveçli yıldıza bir övgü de 'efsane' Perekli'den geldi: "Ben de gol kralı oldum ama Sörloth üst düzey forvet."

Karadeniz ekibinde 'gol krallığı' yaşayan Perekli, günümüz futbolunda forvet oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Sörloth topu saklayan, arkadaşına pozisyon yaratan, vuramadı mı vurdurmayan, atletik bir oyuncu. Sağdan giderken sola, soldan giderken topu sağa çekebiliyor. Bunu her santrfor yapamaz. Ben de gol kralı oldum ama Sörloth çok daha yetenekli ve üst düzey bir oyuncu" diye konuştu.

Öte yandan Sörloth, Beşiktaş karşısında da Hüseyin Çimşir'in en büyük silahı olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN