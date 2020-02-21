Necmi Perekli: "Sörloth üst düzey bir golcü"
Trabzonspor ile gol krallığı yaşayan Necmi Perekli, Norveçli golcü Alexander Sörloth hakkında konuştu. Perekli, 21 Süper Lig maçında 17 gol atan Sörloth için "üst düzey forvet" dedi.
Süper Lig'de 21 maçta 17 gol ve 5 asistle sezona şimdiden damgasını vuran Alexander Sörloth, Trabzonspor'un efsane golcüsü Necmi Perekli'nin de övgüsünü aldı.
PEREKLİ'DEN SÖRLOTH'A ÖVGÜ
Norveçli yıldıza bir övgü de 'efsane' Perekli'den geldi: "Ben de gol kralı oldum ama Sörloth üst düzey forvet."
Karadeniz ekibinde 'gol krallığı' yaşayan Perekli, günümüz futbolunda forvet oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Sörloth topu saklayan, arkadaşına pozisyon yaratan, vuramadı mı vurdurmayan, atletik bir oyuncu. Sağdan giderken sola, soldan giderken topu sağa çekebiliyor. Bunu her santrfor yapamaz. Ben de gol kralı oldum ama Sörloth çok daha yetenekli ve üst düzey bir oyuncu" diye konuştu.
Öte yandan Sörloth, Beşiktaş karşısında da Hüseyin Çimşir'in en büyük silahı olacak.
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