Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final programını resmen açıkladı. İlk maçlar 3-4 Mart tarihlerinde, rövanş müsabakaları 21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Milyonlarca spor severin ATV, A Spor ve A2 üzerinden takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:
3 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
4 Mart Çarşamba:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
21 Nisan Salı:
20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
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