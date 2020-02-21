Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor | Canlı
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor’a misafir oluyor. İki takımda zorlu mücadeleden 3 puan almanın hesaplarını yaparken liderliği kaybeden Sivasspor yükselişe geçmenin planlarında…
Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
Sivasspor XI: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Erdoğan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare
Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton, Onur, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse
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