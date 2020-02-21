Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor | Canlı

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor’a misafir oluyor. İki takımda zorlu mücadeleden 3 puan almanın hesaplarını yaparken liderliği kaybeden Sivasspor yükselişe geçmenin planlarında…

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Sivasspor XI: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Erdoğan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare