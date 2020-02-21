21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor | Canlı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | CANLI

'de 23. haftanın açılış maçında Aytemiz , ’a misafir oluyor. İki takımda zorlu mücadeleden 3 puan almanın hesaplarını yaparken liderliği kaybeden Sivasspor yükselişe geçmenin planlarında…

'de 23. haftanın açılış maçında , Aytemiz 'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Sivasspor XI: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Fatih, Mert Hakan, , Erdoğan, , , Yatabare

Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton, Onur, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN