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Son dakika: Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

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Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
FENERBAHÇE YILDIZ FUTBOLCUYLA YOLLARINI AYIRDI

Son dakika haberi... 'de, Fransız stoper 'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Fransız stoper 'nin ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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