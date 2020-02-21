Son dakika: Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Fransız stoper Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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