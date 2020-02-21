21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Radamel Falcao-Fatih Terim arasında Fenerbahçe zirvesi: Bu maçları oynamak için buraya geldim

SPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
FALCAO-TERİM ARASINDA FENERBAHÇE ZİRVESİ!

Sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen , ile özel bir görüşme yaptı. Kolombiyalı golcü oyuncu Terim'e "Görüşünüze her zaman saygılıyım, ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

'de bu hafta sonu oynanacak - derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu 'nun bu kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağı...

Takvim'de yer alan habere göre Kolombiyalı futbolcu, 'le bir görüşme gerçekleştirerek derbide ilk 11'de oynamak istediğini dile getirdi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

"BEN BU MAÇLARI OYNAMAK İÇİN BURAYA GELDİM"
Konuşma esnasında Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gole imzasını attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN