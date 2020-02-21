Radamel Falcao-Fatih Terim arasında Fenerbahçe zirvesi: Bu maçları oynamak için buraya geldim

Sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Radamel Falcao, Fatih Terim ile özel bir görüşme yaptı. Kolombiyalı golcü oyuncu Terim'e "Görüşünüze her zaman saygılıyım, ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun bu kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağı...

Takvim'de yer alan habere göre Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirerek derbide ilk 11'de oynamak istediğini dile getirdi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

"BEN BU MAÇLARI OYNAMAK İÇİN BURAYA GELDİM"

Konuşma esnasında Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gole imzasını attı.