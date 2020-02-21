Muslera şampiyonluk yarışı için iddialı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Muslera, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hakkında konuştu. Derbinin önemine değinen Muslera şampiyonluk yarışı için ise, "Futbolcusundan personeline herkeste, ‘Galatasaray yarıştaysa kazanırız’ düşüncesi oluştu." dedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. 9 yıl önce geldiği Galatasaray'da efsane haline gelen Muslera, genç Türk kaleciler Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'a övgüler yağdırdı.
"ALTAY, UĞURCAN VE MERT"
Muslera, "Gelecek adına çok yetenekli kaleciler görüyorum. Bunların başında Fenerbahçe'den Altay ve Trabzonspor'dan Uğurcan'ı sayabilirim. Türk Milli Takımı'nı gelecek on yılı boyunca sorunsuz temsil edebilecek iki kişi olarak görüyorum. Altay, Volkan Demirel'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. En büyük artısı sakinliği ve soğukkanlılığı. Başakşehirli Mert'i de çok beğeniyorum. Takım arkadaşım Okan Kocuk da sürekli oynamaya başladığında, milli takım çok iyi bir kaleci kazanacak" dedi.
"G.SARAY O YARIŞI ZORLAR"
Şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, "Ben bunun kulübün yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yüzde 1 bile şampiyonluk şansı varsa, Galatasaray o şansı zorlar. Futbolcusundan personeline herkeste, 'Galatasaray yarıştaysa kazanırız' düşüncesi oluştu. Hepimiz son ana kadar savaşma bilincine sahibiz ve eğer yarıştaysak, bu durum bizi öne çıkarıyor" diye konuştu.
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