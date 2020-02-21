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Kadıköy'deki son 10 Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki istatistik dikkat çekti

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Giriş Tarihi: 21.02.2020
KADIKÖY'DEKİ SON 10 MAÇIN İSTATİSTİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'in 23. haftasında ile dev derbi için karşı karşıya gelecek. Dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak görülen Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde ilginç istatistik sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. Galatasaray 22 senedir sezondur Kadıköy'de kazanamazken, Fenerbahçe'nin evindeki son 10 maçın skorları dikkat çekti.

Süper Lig'in 23. haftasında Türk futbolunun iki asırlık çınarı ile , Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetimindeki Sarı-Kırmızılı takım bu karşılaşmayla birlikte Kadıköy'deki galibiyet alamama serisine son vermek istiyor.

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6 MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Kadıköy'de oynanan son 10 karşılaşmada ise beraberlik ön planda. Sarı-Lacivertli takımın evinde oynanan son 10 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe galip tamamlarken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Sarı Kanarya bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 3 maçı boş geçti. Deplasmanda uzun zamandır Fenerbahçe'yi mağlup edemeyen Cimbom ise 5 gol atarken 6 maçı boş geçti.

2010/2011 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
2011/2012 Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray
2011/2012 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (Süper Final)
2012/2013 Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray
2013/2014 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray
2014/2015 Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray
2015/2016 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
2016/2017 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray
2017/2018 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
2018/2019 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

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