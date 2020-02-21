Kadıköy'deki son 10 Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki istatistik dikkat çekti

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbi için karşı karşıya gelecek. Dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak görülen Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde ilginç istatistik sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. Galatasaray 22 senedir sezondur Kadıköy'de kazanamazken, Fenerbahçe'nin evindeki son 10 maçın skorları dikkat çekti.

Süper Lig'in 23. haftasında Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetimindeki Sarı-Kırmızılı takım bu karşılaşmayla birlikte Kadıköy'deki galibiyet alamama serisine son vermek istiyor.

6 MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Kadıköy'de oynanan son 10 karşılaşmada ise beraberlik ön planda. Sarı-Lacivertli takımın evinde oynanan son 10 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe galip tamamlarken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Sarı Kanarya bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 3 maçı boş geçti. Deplasmanda uzun zamandır Fenerbahçe'yi mağlup edemeyen Cimbom ise 5 gol atarken 6 maçı boş geçti.

2010/2011 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

2011/2012 Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray

2011/2012 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (Süper Final)

2012/2013 Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

2013/2014 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

2014/2015 Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray

2015/2016 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

2016/2017 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

2017/2018 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

2018/2019 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray