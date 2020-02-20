Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…

Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Sporting Lizbon Başakşehir maçı saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Başakşehir, Portekiz deplasmanına Robinho ve Mehmet Topal'sız gitti. Sambacı; sakatlığı, Mehmet Topal ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un bu maçta ilk 11’de Visca, Elia ve Crivelli’yle hücum hattını zenginleştirmesi bekleniyor.

Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Son 32 turunda zorlu Portekiz deplasmanında sahaya çıkacak temsilcimiz Medipol Başakşehir, rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Sporting Lizbon ile karşılaşacak Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 27. sınavına çıkıyor olacak. Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 9. sınavına çıkacak. Peki, Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…