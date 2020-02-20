Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Sporting Lizbon Başakşehir maçı saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Başakşehir, Portekiz deplasmanına Robinho ve Mehmet Topal'sız gitti. Sambacı; sakatlığı, Mehmet Topal ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un bu maçta ilk 11’de Visca, Elia ve Crivelli’yle hücum hattını zenginleştirmesi bekleniyor.
Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Son 32 turunda zorlu Portekiz deplasmanında sahaya çıkacak temsilcimiz Medipol Başakşehir, rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Sporting Lizbon ile karşılaşacak Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 27. sınavına çıkıyor olacak. Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 9. sınavına çıkacak. Peki, Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Cengiz'den Koç'a sert sözler: TFF'yi etkilemenin peşinde...
- Manchester City West Ham United rahat geçti!
- Fenerbahçe maçı için kural hatası başvurusu
- Cisse gol attıkça Alanya maçları kaybetmiyor
- Messi'den flaş karar! Barcelona'dan ayrılıyor mu?
- Trabzonspor yeni rekor peşinde
- İşte dünyanın anlam veremediği transfer!
- Özel izinle dünya devine transfer oldu!
- 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında buluşacak
- Derbi öncesi oyunculara büyük jest!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi
- İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne demek?
- “Filozof” çocuk Atakan videosu hayrete düşürdü! Atakan kimdir, kaç yaşında?
- Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?