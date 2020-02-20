Trabzonspor'un yıldızı İngiliz basınında gündem oldu
Stoke City'den Trabzonspor'a transfer olan Badou N'diaye İngiliz basınının gündemine oturdu. Trabzonspor'un ikinci yarışındaki galibiyetler sonrası zirveye oturmasını da değerlendiren ada basını, "Stoke City'in 14 M£'luk orta sahası kiralık kulübünde hit oldu" yazdı.
Trabzonspor'un ocak transfer döneminde kadrosuna kattığı Badou N'Diaye için İngilizler özel bir haber yayınladı. Bordo mavili yıldız için övgü dolu sözler kullanılırken, "Badou Ndiaye, Trabzonspor'un altı maçta zirve turuna çıkmasına yardımcı oldu." denildi.
Haberin detaylarında, "Badou Ndiaye, Trabzonspor'daki kariyerine parlak bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste maçlar kazandı. 29 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu, Stoke City'e gittiği yıl Türkiye Şampiyonu'ydu. Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı ve kulübünün zirveye çıkmasında önemli bir rol oynadı. Şu anda Ndiaye, doğrudan orta sahaya girdi ve ilk 4 maçını kazandı. Ayrıca, takımının yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor." dendi.
NADIAYE'NİN SÖZLERİNE YER VERİLDİ
Öte yandan Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yaptığı basın açıklamasındaki, "Lider olabilmemiz için kritik bir maçtı, 6 puanlık bir maçtı ve kazandık. Şimdi daha sıkı çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Şampiyonluğu çok dillendirmeden maç maç, hafta hafta gitmeliyiz. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Bu şekilde hedefe yürüyeceğiz." sözlerine de yer verildi.
Badou Ndiaye, şimdiye tek Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 süper Lig maçında 1 asiste imza atarken, 3 Türkiye Kupası maçında 3 asistle oynadı.
(Fotomaç)
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