Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu
Koronavirüsün ortaya çıktığı karantina altındaki Çin'in Vuhan kentinin takımı Wuhan Zall, Sevilla'dan Daniel Carriço'yu renklerine bağladı. 31 yaşındaki Carriço, futbol kariyerini koronavirüsün ortaya çıktığı karantina altındaki Çin'in Vuhan kentinin takımı Wuhan Zall'da sürdürecek.
Sevilla'dan yapılan açıklamada, takımın yardımcı kaptanları arasında yer alan Portekizli savunmacının transferi konusunda Çin ekibi Wuhan Zall ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Sevilla'da 2013'ten bu yana 167 karşılaşmada forma giyen takımın tecrübeli isimlerinden 31 yaşındaki Carriço, futbol kariyerini koronavirüsün ortaya çıktığı karantina altındaki Çin'in Vuhan kentinin takımı Wuhan Zall'da sürdürecek.
22 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Süper Ligi, koronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120'ye yükseldiği bildirilmişti.
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