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Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 'la karşılaşacak olan 'in ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

'in ilk 11'i: , Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli,

Maçtan notlar

Turuncu-lacivertliler, Portekiz'den avantajlı bir skor ile İstanbul'a dönmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Tek eksik Robinho

'de bu mücadele öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.

Son dakika golü turu getirdi

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı. Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda aldığı 2-0'lık yenilgilerle elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

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