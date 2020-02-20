Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting Lizbon'la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

Maçtan notlar

Turuncu-lacivertliler, Portekiz'den avantajlı bir skor ile İstanbul'a dönmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Tek eksik Robinho

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.

Son dakika golü turu getirdi

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı. Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda aldığı 2-0'lık yenilgilerle elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.